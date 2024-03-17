اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحرس التونسي: إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 538 مهاجرا

الأحد، 17 مارس 2024 04:01 م
الحرس التونسي: إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 538 مهاجرا مهاجرون
أ ش أ

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم /الأحد/، إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 538 مهاجرا غير شرعي، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر الحرس الوطني ـ في بيان ـ أن الوحدات التابعة للحرس البحري بإقليم الوسط تمكنت من إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 538 شخصا من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كما تم إنتشال جثة.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط 10 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في إقليم صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 







الحرس الوطني التونسي

الهجرة عبر تونس

الهجرة غير الشرعية

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