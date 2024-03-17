الحرس التونسي: إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 538 مهاجرا

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم /الأحد/، إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 538 مهاجرا غير شرعي، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر الحرس الوطني ـ في بيان ـ أن الوحدات التابعة للحرس البحري بإقليم الوسط تمكنت من إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 538 شخصا من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كما تم إنتشال جثة.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط 10 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في إقليم صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.