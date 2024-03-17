الجمعية الفلكية بجدة: "قمر رمضان" فى تربيعه الأول اليوم

كتبت ـ إيمان حنا

يُرصد قمر شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، في طور التربيع الأول، ويكون قد أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله منزلة الاقتران. وفق"سبق".

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيشرق عند الظهر من الأفق الشمالي الشمال الشرقي، وسيتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

يشار أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة؛ وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل، وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر؛ سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.