التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه في الشارع بالمنشاة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى المنشاه المركزى جنوب محافظة سوهاج، طفل يبلغ من العمر 5 سنوات جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة ربع نقل به أثناء قيامه باللهو في الشارع أمام منزله، تم التحفظ على السيارة، واتهمت والدة الطفل قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجلها.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوصول طفل إلى مستشفى المنشاه المركزى جثة هامدة على إثر إصطدام سيارة به تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بورود إخطار من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه يفيد بوفاة طفل عقب إصطدام سيارة به وتبين وفاة الطف ن . م 5 سنوات عقب إصطدام سيارة نقل به حال لهوه بالشارع امام منزله وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وبسؤال والدة الطفل تقيم بذات العنوان أيدت صحة الواقعة وأشارة أنه أثناء قيام نجلها باللهو أمام المنزل إصطدمت به سيارة نقل قيادة المدعو ى . م 17 سنة مما نتج عنه وفاته وأتهمت قائد السيارة بالتسبب في الواقعة تم التحفظ على السائق والسيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق لإجراء شئونها والتي صرحت بدفن الجثة.