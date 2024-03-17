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التحالف الوطنى بالمنوفية ينظم اليوم معرض توزيع الملابس مجانا بقرية طوخ دلكا

الأحد، 17 مارس 2024 10:24 ص
التحالف الوطنى بالمنوفية ينظم اليوم معرض توزيع الملابس مجانا بقرية طوخ دلكا التحالف الوطنى - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تنظم اليوم جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى خلال اليوم السابع من شهر رمضان المعظم، معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا، بدار المناسبات بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك  لدعم 350 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء قربة طوخ دلكا بحضور ميرفت رمزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.
 
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.
 
 
 
 






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