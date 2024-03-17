التحالف الوطنى بالمنوفية يفتتح معرض توزيع الملابس مجانا بقرية طوخ دلكا.. صور

المنوفية - محمد فتحى

افتتحت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا، بدار المناسبات بقرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لدعم 350 أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بأبناء قربة طوخ دلكا بحضور ميرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وتعمل مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على قدم وساق، لتقديم كراتين رمضان والملابس والإعانات للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الكريم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 19.841.510 مليون مستفيد بإجمالى التكلفة 1.805.631.750 مليار جنيه، وبلغ عدد كراتين رمضان 1.752.205 مليون أسرة بإجمالى التكلفة 1.14.833.500 مليار جنيه، و10.813.770 مليون وجبه فطار وسحور بإجمالى تكلفة 252.184.250 مليون جنيه. وتستهدف مؤسسات التحالف الوطنى تقديم إعانات وزكاة لـ 178.120 مستفيد بتكلفة 35.624 مليون جنيه و 6000 قطعة ملابس و 3000 مستفيد و203 ألف كارت وكوبون شراء .