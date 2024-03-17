التحالف الوطنى بالمنوفية: هدفنا تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية

المنوفية - محمد فتحى

أكد العقيد عصام أحمد محمود مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة والتى يتم توزيعها على الايتام وغير القادرين، جاء إستكمالا لما قدمته الجمعية، ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.