الانتخابات الروسية.. يوم ثالث وأخير ونسبة تصويت تتجاوز 58%

وكالات

تشهد روسيا، الأحد، اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية، وأشارت البيانات الإلكترونية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية الروسية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 58.74%.

وبحسب موقع العربية، في خمس مناطق - توفا، جمهورية دونيتسك الشعبية، كوزباس، أوسيتيا الشمالية ويامال - تجاوزت النسبة 80%، وفي الشيشان 90%.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

وكان الرئيس بوتين دعا، في كلمة خاصة للشعب، جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.