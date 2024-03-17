الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر بحجم تعاملات تزيد عن 34 مليار دولار .. انفوجراف

كتبت: هناء أبو العز



الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى مع مصر

يمثل الاتحاد الأوروبى، أكثبر شريك تجارى لمصر، وتشهد التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 16.17 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بحوالي 1.98 مليار دولار خلال عام 2003.

كما أن وارادات مصر التي تأتى من الاتحاد الأوروبي، تصل إلى 17.97 مليار دولار، وترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر على الوقود ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية، في حين تتمثل صادراتها في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية.

و تعتبر مصر وجهة مهمة للاستثمارات الأوروبية، حيث يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستثمرين في مصر، ويغطي 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى البلاد. وخلال الفترة من 2003/2004 إلى 2021/2022، ارتفعت الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى مصر من 812 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة تبلغ 720%.