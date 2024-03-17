

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم قد وصفت سابقا الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "فاق مرحلة اليأس".



وقالت كانم - خلال مقابلة متلفزة - إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا "غيض من فيض".



وأكدت أن النساء الحوامل في غزة لا يستطعن الحصول على ما يكفي من الماء والغذاء، مشيرة إلى أن 180 طفلا يُولد يوميا في ظل ظروف قاسية للغاية.



وأوضحت أن هناك زيادة في حالات الإجهاض، وزيادة في عدد النساء الحوامل اللائي بحاجة لإجراء عمليات ولادة قيصرية وللحصول على الدواء وأن يحدث ذلك بشكل آمن وكل هذا يصبح مستحيلا على نحو متزايد.