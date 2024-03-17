وأضاف زيلينسكي - في كلمة عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" - أن هناك عدداً أيضاً من الجرحى يتم تقديم المساعدة اللازمة لهم عن طريق السلطات المختصة ووزارة الداخلية.

وحذّر الرئيس الأوكراني من أن هذا الهجوم ستعقبه "ردود عسكرية على روسيا"، مضيفة أنه "لقد أثبتت هذه الأسابيع للكثيرين أن آلة الحرب الروسية لديها نقاط ضعف يمكننا الوصول إليها بأسلحتنا. وأنا ممتن للقوات المسلحة الأوكرانية، وجهاز الأمن الأوكراني، واستخبارات الدفاع لقدراتهم الجديدة بعيدة المدى. وأنا ممتن بنفس القدر لمجمعنا الصناعي الدفاعي ولكل من يعمل من أجل القوة الأوكرانية".

ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده قد تستخدم الطائرات المسيرة في هجماتها القادمة.

وكان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا أمس إن هجوماً صاروخياً أطلقته القوات الروسية أصاب البنية التحتية المدنية في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وتسبب في مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة 73 آخرين.