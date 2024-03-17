إعلان تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ماجد المنشاوى ‬

كتب عبد الحليم سالم

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ، خلفا لميرفت حطبة.

كما تضمن القرار تعيين عمرو عطية عضو منتدب تنفيذي خلفا لعادل والى، وتضمن القرار تعيين كلا من أعضاء بمجلس إدارة القابضة، وهم أيمن فؤاد عبد العزيز، وخالد عباس، وعلياء عبد العزيز سليمان، وممثل وزارة المالية، وممثل الاتحاد العام لعمال مصر .

وبحسب قرار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال؛ فإنه سيعرض علي الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة فى أول انعقاد لها برئاسة وزير قطاع الأعمال العام لاعتماده وفق القوانين واللوائح .

يشار أن ماجد المنشاوى يمتلك خبرات كبيرة في مجتمع الأعمال المصري والدولي، حيث ترأس العديد من المجالس منها مجلس الأعمال المصري الاسباني ، علاوة علي عضويته في العديد من جمعيات رجال الاعمال والجمعيات المشتركة، مما يساهم في تنشيط التعاون بين القابضة للسياحة والقطاع الخاص .

فيما سبق لعمرو عطية تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للفنادق، ويمتلك خبرات في المجال السياحي والاستثماري .