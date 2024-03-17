إصابة جندى سورى جراء قصف إسرائيلى لمناطق جنوبى سوريا

وأضاف البيان، وفقا للتلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت "عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية من حين لآخر غارات جوية على أهداف في الأراضي السورية، بحجة أنها مصدر قلق لها.