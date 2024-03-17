اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة جندى سورى جراء قصف إسرائيلى لمناطق جنوبى سوريا

الأحد، 17 مارس 2024 07:52 ص
إصابة جندى سورى جراء قصف إسرائيلى لمناطق جنوبى سوريا قصف إسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش السوري أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة أسفرت عن إصابة جندي.

وأضاف البيان، وفقا للتلفزيون السوري، اليوم الأحد، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت "عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية". 

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية من حين لآخر غارات جوية على أهداف في الأراضي السورية، بحجة أنها مصدر قلق لها.

 







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