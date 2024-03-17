"أوقاف المنوفية": بدء مسابقة كبرى فى حفظ القرآن الكريم اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية لمسابقة القرآن الكريم والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية، بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 17 مارس وحتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، و تبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى الخميس الموافق 28 مارس.

وأكد محافظ المنوفية ، علي استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م ، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية.

ومن جانبه أشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن المسابقة تضم خمس مستويات هى حفظ القرآن الكريم كاملا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 20 عاما ، ونصف القرءان الكريم لا يزيد سن المتسابق عن 18 عاما ، وربع القرآن الكريم لا يزيد عن 15 عاما، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم لا يزيد عن 10 أعوام ، فضلا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار .

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبري وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.