أهم 5 سلع صدرتها واستوردتها مصر مع الاتحاد الأوروبي عام 2023.. تفاصيل

كتب مدحت عادل

حقق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خطوات ملحوظة على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات التي استقبلتها مصر خاصة في العام الماضي 2023، وذلك بما يعكس حجم العلاقات السياسية بين الجانبين.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قائمة أهم المجموعات السلعية المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة، وجاء ترتيب أهم السلع التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي وفقا لما يلي:

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.

- حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار.

- أسمده بقيمة 987 مليون دولار.

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

وفى المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي وفقا لما يلي:

- مراجل آلات، أجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار.

- منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار.

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار.

- سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار.

- حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.