أمن استوديو الأهرام: الحريق اندلع بأحد الأبنية الخشبية وامتد لباقى المكان

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة استوديو الاهرام ، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.

وندبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

ورصدت النيابة فجر أمس السبت، نشوبَ حريقٍ ب "استوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها،

وأكد بيان صادر عن النيابة العامة، أنها كلفت الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.