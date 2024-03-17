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أمطار ونشاط رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة

الأحد، 17 مارس 2024 12:16 م
أمطار ونشاط رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة الطقس - أمطار
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من الأحد 17 مارس 2024 إلى الجمعة 22 مارس 2024، حيث من المتوقع  سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الأحد 17 مارس 2024

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة  بنسبة حدوث ( 50:40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية احياناً على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- الإثنين 18 مارس 2024

أمطار متوسطة ورعدية احياناً بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث ( 40% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على كل الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- الثلاثاء 19 مارس 2024

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
 

- من الأربعاء 20 مارس إلى الجمعة 22 مارس 2024

 شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
 
 






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