أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17-3-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17-3-2024.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والعبوات الطبية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وجي بي كوربوريشن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومصر للزيوت والصابون، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والنصر للأعمال المدنية.

البورصة تخسر 27 مليار جنيه

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 619.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.2 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.9%، والعرب على 5.71%، واستحوذت المؤسسات على 29.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 204.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، 58 مليو جنيه، 87.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13237 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6819 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 7482 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 2.112 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.257 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.53%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 5.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 42.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 49.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.02%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.07%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 39.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.48%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 22.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.46%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 25.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%.