أخبار البورصة اليوم الأحد 17-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 17-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وسيتي للتحاليل الطبية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والقاهرة للزيوت والصابون، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والعبوات الطبية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وجي بي كوربوريشن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، ومصر للزيوت والصابون، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والنصر للأعمال المدنية.

البورصة تخسر 27 مليار جنيه

دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 619.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112.2 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.9%، والعرب على 5.71%، واستحوذت المؤسسات على 29.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 204.9 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، 58 مليو جنيه، 87.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 31061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 13237 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6819 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 7482 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

قرارات البورصة

وأعلنت البورصة، عن تقدم شركة المشروعات الصناعية والهندسية "سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه موزعة على عدد 972 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار لكل عشرة أسهم مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.985 مليون وثيقة بدلًا من 2.975 مليون وثيقة.

أعلنت شركات إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى عدد 1.05 مليون سهم، شراء الثانية 200 ألف سهم، شراء الثالثة 218 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 50 ألف سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والمالية والصناعية المصرية، والمهندس للتأمين، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1483 سهم، 1000 سهم، 58.1 ألف سهم، 23.8 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 13.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 140 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير عدد 1180 سهم، 1.48 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات نشاط بلغت 1.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.014 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 262.5 مليون جنيه مقارنة مع 236.3 مليون جنيه بنسبة نمو 11%.

حققت شركة المجموعة المصرية العقارية، مجمل ربح من النشاط بلغ 24.6 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 17.4 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغ صافي الربح 12.2 مليون جنيه مقارنة مع 12.1 مليون جنيه.

حققت الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، إيرادات بلغت 70.4 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 40.3 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 21.1 مليون جنيه مقارنة مع 16.3 مليون جنيه خلال عام 2022.

ابن سينا فارما

أعلنت شركة ابن سينا فارما، قرار مجلس الإدارة احتجاز الأرباح لدعم النمو الاستثنائي للإيرادات، والذي يفوق التقديرات السابقة نتيجة الاستقرار المتوقع في الإنتاج بعد توفير العملة الصعبة للمصنعين إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء، والذي سيتطلب دعم زيادة رأس المال من الأرباح المحتجزة، ولذا سيتم تعديل مشروع توزيع الأرباح المقدم للجمعية العامة العادية المزمع انعقادها يوم الخميس الموافق 28 مارس.