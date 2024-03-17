أخبار الاقتصاد اليوم: البترول تنفذ خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاحد 17-3-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية

وزير البترول: ننفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت طموح التصدير فى ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية، مشيراً إلى أن التحديات التى مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة إلا أنه فى ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادى أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادى والأمنى والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.

سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصرى بالبنوك

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.27 للشراء، 47.37 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.20 جنيه للشراء، 47.30 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع.

وزير الصناعة: الاستعانة بـ"اليونيدو" في إعادة هيكلة 174 منطة صناعية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري، حضر اللقاء أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حالياً حيث تعد منظمة اليونيدو شريكاً رئيسياً في إعدادها وإحدى الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.

إعلان تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ماجد المنشاوى

أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ، خلفا لميرفت حطبة.

كما تضمن القرار تعيين عمرو عطية عضو منتدب تنفيذي خلفا لعادل والى، وتضمن القرار تعيين كلا من أعضاء بمجلس إدارة القابضة، وهم أيمن فؤاد عبد العزيز، وخالد عباس، وعلياء عبد العزيز سليمان، وممثل وزارة المالية، وممثل الاتحاد العام لعمال مصر .

وبحسب قرار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال؛ فإنه سيعرض علي الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة فى أول انعقاد لها برئاسة وزير قطاع الأعمال العام لاعتماده وفق القوانين واللوائح .

يشار أن ماجد المنشاوى يمتلك خبرات كبيرة في مجتمع الأعمال المصري والدولي، حيث ترأس العديد من المجالس منها مجلس الأعمال المصري الاسباني ، علاوة علي عضويته في العديد من جمعيات رجال الاعمال والجمعيات المشتركة، مما يساهم في تنشيط التعاون بين القابضة للسياحة والقطاع الخاص .

فيما سبق لعمرو عطية تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للفنادق، ويمتلك خبرات في المجال السياحي والاستثماري .

المالية: الخزانة العامة سددت 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات خلال 55 شهرا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.