7 معلومات عن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات بالدقهلية وكفر الشيخ

كتبت منال العيسوى

جهاز المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، يتابع حاليا إجراءات إنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذى يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكلفة تصل حوالى 79 مليون يورو، إضافة لمنحة من الاتحاد الأوروبي بحوالى 8 ملايين يورو.

تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ طاقتها الإنتاجية حوالى 600 طن يوميا، من أجل تعزيز تحقيق الرؤية والاستراتيجية الخاصة ببناء المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات. المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفرالشيخ والدقهلية، والتي تقع في نطاق مصرف كتشنر. يتضمن المشروع إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة. الهدف العام من المشروع يسعى إلى تحسين الصحة العامة والوضع البيئي، الأمر الذى يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع. مشروعات البنية المقترحة في محافظة كفرالشيخ تدور حول عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية وهى "محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية، في قرية القرضة التابعة لقرية الحمراوي، بمساحة 30.000متر مربع حوالى 7 أفدنة، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينتى كفرالشيخ وقلين. محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية فى دسوق، والمقامة على مساحة 5100 متر مربع حوالي 12 فدانا، بطاقة 600 طن/يوم، وتخدم مدينة دسوق، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول، والتي تقع فى عزبة أبو حمودة التابعة لقرية البنا، على مساحة 29400 متر مربع حوالي 7 أفدنة، بطاقة 600 طن يوميا. المشروع يهدف الى تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادي مستدام، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وهو جزء من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف.

جدير بالذكر أن مصرف كتشنر، يمتد خلال 3 محافظات هي "كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية"، ويمتد بطول 69 كم، ويغذي فيه العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويروي ما يقرب من 460 ألف فدان من الأراضي الزراعية.