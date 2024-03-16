63 شهيدا فلسطينيا و112 مصابا فى 7 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 63 فلسطينا وإصابة 112 آخرين خلال الـ 24 ساعة، وذلك في 7 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية في غزة، مشيرة إلى تسجيل عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها، السبت، إلى ️ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31553 شهيد و 73546 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

فيما، قال الصليب الأحمر، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي والمدنيون يواجهون معاناة غير مسبوقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.