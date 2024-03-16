60 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المبارك

أ ش أ

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء /السبت/، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - فى بيان صحفى - إن 60 ألف مصل أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنا مع توافد المواطنين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وتسببت اجراءات الاحتلال فى انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطنى الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا فى مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".