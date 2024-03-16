1.3 مليار جنيه تمويلات لتقسيط شراء "موبايلات" خلال عام 2023

كتب هانى الحوتى

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء هواتف محمولة "موبايلات" من 47.3 مليار جنيه قيمة التمويل الذى قدمته شركات التقسيط للعملاء خلال عام 2023 لتستحوذ على نسبة 2.83% من إجمالي التمويل، وفقًا لتقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال عام 2023، ارتفعوا إلى 3.4 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.3 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 21.2% في عدد العملاء، و58.8% بقيمة التمويل، وخلال شهر ديسمبر وحده حصل 259.6 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.964 مليار جنيه من شركات التقسيط.

يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.