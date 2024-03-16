اليوم السابع
Ads
السبت، 16 مارس 2024 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

السبت، 16 مارس 2024 02:22 م
وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الديوان الملكي السعودي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الوكالة إنه "سيصلى عليها يوم غدٍ الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض."

 

 







الديوان الملكي السعودي

الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الأميرة الفهده بنت عبدالله

من هي الأميرة الفهده بنت عبدالله

وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة