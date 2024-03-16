وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة الفهده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الوكالة إنه "سيصلى عليها يوم غدٍ الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض."