وزنها 12 كيلو.. شاهد أكبر سمكة في سوق الأسماك بالإسماعيلية .. فيديو وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق الأسماك الجديد المتطور بطريق عبد المنعم عمارة السياحى بالإسماعيلية، لرصد أكبر سمكة موجودة داخل السوق، وهي سمكة لوط وزنها 12 كيلو، وتكفي لـ 25 شخصا للإفطار في رمضان.

ويعد سوق السمك النموذجي بالإسماعيلية، هو نقلة حضارية وإضافة إلي مجمل الإنجازات التي حظيت بها محافظة الإسماعيلية خلال الآونة الأخيرة، وهو أحد سلاسل الأسواق الحضارية التي تقيمها المحافظة لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين دون الإخلال بالاشتراطات البيئية.

ويقام السوق النموذجي الجديد للأسماك علي مساحة تبلغ 12350 م2، حيث أقيم مبني السوق علي دورين ويضم 180فرش للسمك (حلقة السمك) بمنتصف المبني، و22 محل بيع جملة للأسماك و16 مطعم و8 شوايات بالإضافة إلي وحدة انتاج ومنفذ بيع للثلج ووحدة إنتاج وبيع عبوات وصناديق الفوم ووحدة لتجميع وفرم مخلفات الأسماك لاستغلالها، بالإضافة إلي منطقة إدارة ومصلي وحمامات عامة، كما تم تجهيز ساحة انتظار جانبية وخلفية َللسوق الجديد تتسع لـ 90 سيارة لمرتادي السوق من أبناء المحافظة أو من زوارها.

ويراعي المكان الجديد للسوق الاشتراطات البيئية والصحية والتي تعد في صالح المواطنين والتجار علي حد سواء.