وزارة الأوقاف تسلم 6 أطنان لحوم من صكوك الإطعام إلى أهالي غزة

قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالى غزة، تم اليوم، تسليم دفعة جديدة عبارة عن 6 أطنان لحوم من مشروع صكوك الإطعام للهلال الأحمر بمعبر رفح لتسليمها إلى أهالي غزة.

ويصل حاليا إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة صندوق تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها فى صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالى ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالى غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه فى صورة مساعدات غذائية؛ وتواصل وزارة الأوقاف المصرية جهودها فى مساعدة أهالى غزة فى ضوء خطة وجهود الدولة المصرية فى ذلك.