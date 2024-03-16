موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم السبت 16/3/2024.. سادس أيام شهر رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر ، اليوم السبت، سادس أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم السبت 16/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم السبت 16/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وأربعة وثلاثون دقيقة (04:34 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم السبت 16/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:34 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:57 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:13 مساءً.