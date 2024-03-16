معلومة قانونية.. "الرسمية والعرفية والموثقة" 3 أنواع للمحررات

كتبت أمنية الموجي

تختلف أنواع العقود في المعاملات بين الأشخاص لإثبات الحقوق، فالعقود هي المحررات التي يقوم بتحريرها ولها قوة تنفيذية بين الطرفين التوثيق، فليس لكل محرر نفس القوة من حيث الإثبات والسند، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية، وهناك ثلاثة أنواع للمحررات وهي كالتالي:

المحررات الرسمية:

هي المستندات التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطانه واختصاصه.

المحررات العرفية:

هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضاتهم او بأختامهم

أو ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

المحررات الموثقة:

هي المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل ضمن اختصاصه والمشتملة على تصرفات قانونية أو تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت .