اندلعت مظاهرات فى حيفا والقدس وتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين فى غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقام المتظاهرون بغلق شارع أيالون الرئيسي فى تل أبيب، رافعين لافتات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو.

Thousands of "Israelis" participate in a massive demonstration in Kaplan in Tel Aviv to demand Netanyahu's resignation pic.twitter.com/dqczppz3JN