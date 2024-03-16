مطاحن شمال القاهرة: تطوير نظام التكاليف بالشركة مع بدء نشاط الاستثمار العقاري

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهر ة، إنها ستراعي تطوير نظام التكاليف المطبق بالشركة بما يتناسب مع التعديلات التي تمت على أنشطتها المختلفة (بناء وبيع وتأجير العقارات) عند البدء الفعلي في نشاط الاستثمار العقاري، على أن يحدد النظام بنود التكاليف وأسس التوزيع والإيرادات للوصول إلى الربحية الفعلية لتلك الأنشطة.

وبررت الشركة، في تقريرها ردًا على مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، سبب خسارة نشاط التخزين 340.9 مليون جنيه، وذلك لانخفاض كميات الأقماح المستوردة الواردة والمنصرفة لصوامع الشركة، وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم زيادة عمولة التخزين-الضئيلة أصلًا- بنفس النسبة.

ذكرت الشركة، أنه تم سداد نسبة كبيرة من حافز توريد القمح المحلي، وسيتم عمل التسويات اللازمة بعد الانتهاء من الصرف لكافة موردي القمح، وبالنسبة للإيرادات العرضية ومساهمتها في تحقيق الربح، نتيجة حسن أداء واستغلال أمثل لموارد الشركة في توليد الإيرادات، مما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركة.

قالت شركة مطاحن شمال القاهرة، إنه تم التواصل مع الهيئة العامة للسلع التموينية، ومخاطبة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحديد أرض بديلة، وفي انتظار الرد والقرار النهائي على أن يتم موافاة مراقب الحسابات بأية مستجدات في هذا الشأن فور توفرها، مضيفة أنه بالنسبة لباقي الأراضي جاري متابعة الإجراءات من قبل قطاع الشئون القانونية لاستكمال إجراءات التسجيل لتلك الأراضي، والتي مازالت متداولة في ساحة القضاء، وسيتم إجراء التسويات الواجبة فور صدور الأحكام القضائية.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، حول تضمن الأصول الثابتة في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 176.2 مليون جنيه تبين منها عدم تحديد الموقف القانوني والآثار المالية الناتجة عن المساحة المستقطعة عن أرض شونة العاشر من رمضان والمقدر مساحتها بنحو 21 ألف متر مربع، لإنشاء صوامع بالعاشر ضمن المنحة الإماراتية الممنوحة للدولة، وأرض مدينة السلام المخصصة للشركة من محافظة القاهرة، وأرض مطحن الهدى البالغ مساحتها 29ألف متر.