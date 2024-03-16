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مصر تطالب إسرائيل بإزالة القيود أمام دخول المساعدات لغزة عبر المنافذ البرية

السبت، 16 مارس 2024 02:55 م
مصر تطالب إسرائيل بإزالة القيود أمام دخول المساعدات لغزة عبر المنافذ البرية المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد
كتب: أحمد جمعة

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية، السفير أحمد أبو زيد، أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة إلى غزة من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

أعرب السفير أحمد أبو زيد عن تقدير وترحيب مصر لكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

جاء ذلك رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن موقف مصر تجاه ما تمَّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.







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