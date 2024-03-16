مصرع شخص فى حادث قطار بمزلقان جرجا جنوب سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج، شخصا يبلغ من العمر 40 سنة جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث قطار بمزلقان مصنع قصب السكر بجرجا، وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مستشفى جرجا العام يفيد بتعرض شخص للإصابة نتيجة اصطدام أحد القطارات به بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا مما نتج عنه وفاته متأثر بإصابته.

وبالانتقال والفحص وعقب المعاينة تبين وصول المدعو "م . ب . م . ع" 40 سنة يقيم الدناقلة المنشاة جنوب سوهاج إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث قطار بناحية مزلقان مصنع سكر جرجا، وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.