مسلسل عتبات البهجة.. كيف تتجاوز التجارب المؤلمة بعد تسريب صور على الإنترنت

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة ، صدمة جميلة "بسنت أبو باشا" حفيدة بهجت " يحيى الفخرانى "، عندما ترى صورتها التى أرسلتها إلى صديقها محمود (يوسف عثمان) منتشرة على مواقع التواصل وتتلقى بسببها رسالة ابتزاز.

ويتناول مسلسل عتبات البهجة أحد مسلسلات المتحدة في مارثون رمضان 2024 أزمة السوشيال ميديا في حياتنا وكيف تؤثر على جوانب الحياة المختلفة.

قد تكون تجربة تسريب الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت تجربة مؤلمة للغاية، ويتطلب التعافي من مثل هذا الانتهاك للخصوصية الوقت والدعم والرعاية الذاتية. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن للأفراد اتخاذها نحو الشفاء وفقًا لموقع هيلث سايد

1. اطلب الدعم العاطفي: تواصل مع الأصدقاء الموثوقين أو أفراد العائلة أو مجموعات الدعم التي يمكنها توفير التفاهم والتعاطف، فكر في طلب المساعدة المهنية من المعالجين ذوي الخبرة في التعامل مع الصدمات وانتهاكات الخصوصية.

2. تحقق من صحة مشاعرك: أدرك أن مشاعر الغضب أو الخجل أو الإحراج أو الحزن هي استجابات صحيحة وطبيعية تجاه الانتهاك، امنح نفسك الإذن بالشعور بهذه المشاعر ومعالجتها دون لوم نفسك.

3. ضع الحدود: اتخذ خطوات لاستعادة السيطرة وحماية خصوصيتك، وقد يتضمن ذلك الإبلاغ عن الانتهاك إلى السلطات المختصة، والاتصال بمواقع الويب أو المنصات لطلب إزالة المحتوى، والنظر في الخيارات القانونية المتاحة لك.

4. قم ببناء شبكة دعم: تواصل مع مجموعات الدعم المخصصة خصيصًا لمساعدة الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات مماثلة، مشاركة قصتك مع الآخرين الذين مروا بتجارب مماثلة يمكن أن يوفر لك التحقق من الصحة والفهم والدعم.

5. الانخراط في الأنشطة العلاجية: الأنشطة العلاجية يمكن أن تساعد في عملية الشفاء، وقد يشمل ذلك العلاج بالفن أو الكتابة أو الانخراط في منافذ إبداعية أخرى تسمح بالتعبير عن الذات ومعالجة المشاعر.

6. تعاطف مع ذاتك: تحدي أي أفكار سلبية أو لوم ذاتي قد تنشأ واستبدلها بعبارات التعاطف الذاتي والتمكين.

7. التركيز على النمو المستقبلي: أثناء تقدمك في رحلة الشفاء، ركز على النمو الشخصي وبناء المرونة، انخرط في الأنشطة التي تساعدك على إعادة بناء الثقة وإنشاء حدود صحية وإعادة تعريف إحساسك بقيمتك الذاتية.