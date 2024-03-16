مسلسل بيت الرفاعي .. ما أعراض مرض أنيميا الفول الذى أصاب ابنة أمير كرارة

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it والذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024، مرض ابنة أمير كرارة "حبيبة" في المسلسل بأنيميا الفول، حيث نقلها إلى المستشفى بعد تناولها وجبة فول، في هذا التقرير نتعرف على مرض أنيميا الفول وأعراضه وطرق التعامل معه.

مسلسل بيت الرفاعي ومرض أنيميا الفول الذى أصاب ابنة أمير كرارة

ومرض أنيميا الفول الذى أصاب ابنة أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعى هو اضطراب وراثي يحدث عندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من إنزيم(G6PD) ، حيث يساعد هذا الإنزيم خلايا الدم الحمراء على العمل ويحميها من المواد الضارة يمكن أن يسبب نقص G6PD فقر الدم الانحلالي الذي يهدد الحياة ويتطلب نقل الدم، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ويؤثر مرض أنيميا الفول على ما بين 400 إلى 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقا للباحثين، فإن تناول الفول هو السبب الأكثر شيوعًا لحدوث مضاعفات عند مرضى أنيميا الفول علاوة على أشياء أخرى مثل:

- الالتهابات مثل التهاب الكبد A والتهاب الكبد B وحمى التيفوئيد والالتهاب الرئوي.

- بعض الأدوية التي تعالج الملاريا.

- بعض المضادات الحيوية.

- أسبرين.

- بعض الأطعمة، بما في ذلك البقوليات وفول الصويا والفول السوداني والبازلاء، والأطعمة التي تحتوي على أصباغ غذائية صناعية.

- ضغط نفسي.

من المهم أن تعرف أن نقص G6PD يؤثر على الأشخاص بشكل مختلف وهذا يعني أنه ليس كل من لديه الحالة الوراثية سيكون له نفس رد الفعل.

إذا تم تشخيص إصابتك بأنيميا الفول، فاسأل طبيبك عن الاختبارات الجينية لتحديد طفرة جين G6PD المحددة لديك حتى يتمكنوا من التوصية بطرق يمكنك من خلالها تجنب أعراض نقص G6PD الشديدة.

أعراض أنيميا الفول من وحى مسلسل بيت الرفاعي

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم G6PD أو أنيميا الفول من نوبات انحلال الدم التي تسبب الأعراض أو الحالات التالية:

- فقر دم يمكن أن يعاني الأشخاص من شكل حاد من فقر الدم يسمى فقر الدم الانحلالي الحاد.

- اليرقان عندما يتحول لون بشرتك إلى اللون الأصفر.

- بول داكن اللون.

- تعب.

- أن تكون شاحبا أكثر من المعتاد.

- وجود سرعة في ضربات القلب.

- الشعور بضيق في التنفس.

- وجود تضخم في الطحال.

علاج أنيميا الفول من وحي مسلسل بيت الرفاعي

يستخدم الأطباء علاجات مختلفة بناءً على حالتك على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من اليرقان أو الصفراء الخفيفة ويعرف طبيبك أنك تعاني من أنيميا الفول فسوف يعالج أعراض اليرقان لديك ويخبرك بالطعام أو المحفزات الأخرى التي تحتاج لتجنبها.

يعاني بعض الأشخاص والأطفال حديثي الولادة من أعراض أكثر خطورة إذا كان يعاني من فقر الدم الانحلالي، فقد تحتاج إلى نقل دم.

إذا كان طفلك حديث الولادة يعاني من اليرقان، فقد يعالجه مقدم الرعاية الصحية بالعلاج الضوئي (علاج بالضوء الطبيعي أو الاصطناعي).

في الحالات الأكثر خطورة، قد يوصي الطبيب بما يسمى نقل الدم التبادلي في عمليات نقل الدم المتبادلة، يقوم الأطباء بإزالة دم طفلك غير الصحي مع استبداله بدم صحي تم التبرع به.