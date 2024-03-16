مسلسل الحشاشين.. صحافة السودان تبرز دور النجمة منى عبد الرحيم والدة المستنصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أبرزت صحيفة السودانى السودانية، دور الممثلة السودانية مُنى عبد الرحيم فى مسلسل الحشاشين، وكتبت الصحيفة تحت عنوان "ممثلة سودانية قديرة تشارك في المسلسل المصري (الحشاشين) رفقة كريم عبد العزيز"، عادت الممثلة السودانية القديرة، للتمثيل بعد انقطاع دام سنوات طويلة، من خلال المسلسل المصري التاريخي الضخم (الحشاشين) الذي يُعرض حالياً على قناة dmc.

وتأتي مشاركة منى إلى جانب عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم النجم الكبير كريم عبد العزيز، وأدت الممثلة منى عبد الرحيم في المسلسل دور (رصد) التي كانت جارية وأصبحت مولاة وأم الحاكم المستنصر بالله.

وبحسب الصحيفة فإن الممثلة السودانية مُنى عبد الرحيم هى أرملة الموسيقار السوداني الكبير الراحل، محمد سراج الدين، وشقيقة الموسيقار شاكر عبد الرحيم، والناقد السينمائي صلاح عبد الرحيم.





وظهرت الممثلة السودانية فى دور والدة الحاكم المستنصر بالله والتى تم شفاؤها على يد حسن الصباح، وفى الحلقة الـ 3 من مسلسل الحشاشين نجح حسن الصباح (كريم عبد العزيز) فى الوصول إلى مبتغاه ومقابلة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ثم سأله عمن سيخلفه ليخبره بأنه الأمير نزار، كما دخل عليهم الوزير بدر الدين الجمالى مستغرباً من وصول حسن الصباح إلى مبتغاه، إلا أنه اصطدم بتوصية السلطان على حسن الصباح، ثم تطورت الأحداث مع ملك شاه الذى يجسد دوره الفنان إسلام جمال، والذى استطاع الوصول لكرسي حكم السلاجقة رغم تحديات عمه حيث استطاع التغلب عليه وهزيمته.

مسلسل الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويعرض مسلسل الحشاشين ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.