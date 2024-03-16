مستشفيات ومراكز طبية جديدة بالبحيرة بتكلفة 4 مليارات جنيه..التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة ب البحيرة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات الطبية الجديدة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

ولفت جميعة، إلى أن محافظة البحيرة، قد شهدت خلال الآونة الأخيرة مشروعات طبية كبرى بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه من أهمها المستشفى التخصصى بالمعهد الطبى القومى بدمنهور، ومستشفى كوم حمادة الجديدة، ومستشفى دمنهور العسكرى، ومستشفى الكبد بمنطقة دنشال بدمنهور.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إطلاق العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" خاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لتطوير كافة المستشفيات الحكومية، وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية، وأنه جار إنشاء 5 مستشفيات جديدة بمحافظة البحيرة وفقا للمعايير الطبية الدولية، وهى"مستشفيات أبوحمص وحوش عيسى وأبوالمطامير وكفر الدوار وشبراخيت"