اليوم السابع
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مسؤلون بالصحة ينتقدون ضعف معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزي

السبت، 16 مارس 2024 01:23 م
مسؤلون بالصحة ينتقدون ضعف معدلات التنفيذ بمشروع إنشاء مستشفى طوخ المركزي وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، يرافقهم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مستشفى طوخ  المركزى الجديد، اليوم السبت، وذلك فى إطار جولته الميدانية، لمتابعة عدد من المشروعات القومية فى القطاع الصحى ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاستماع إلى شرح تفصيلى حول الوصف الوظيفى للمستشفى الذى يقع على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسى على مساحة 3950 متر مربع، بطاقة استيعابية 98 سريرا، حيث يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا، بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل، وعدد 59 سرير داخلي، و16 حضانة للأطفال المبتسرين

وأضاف «عبدالغفار» أن المبنى الرئيسى يضم 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وكذلك قسم الطوارئ، وصيدلية، وقسم للعلاج الطبيعي، وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية)، كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي، بطاقة 20 سريرا، وقسما للمعامل، وقسطرة القلب، وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية، فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

وأشار «عبدالغفار» إلى انتقاد ضعف معدلات التنفيذ الخاصة بالأعمال الإنشائية، مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وخاصة شبكة الغازات، ومراجعة أعمال عزل الحرارة والرطوبة وكافة المرافق، ولاسيما الكهرباء وشبكة الحريق، كما وجه بزيادة أعداد العمالة حتى يتسنى تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بالمستشفى.







الصحة

مستشفي طوخ

العلاج الطبيعى

شبكة الغازات




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