محافظ بني سويف: ختام حملات المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، ختام حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضى، والتى كانت قد بدأت فى الـ 24 فبراير الماضى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة بلغ 222 حالة بواقع 128 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 13 ألف مترا، وهى "26 أملاك دولة، 63 حالة على الرى ، 9 حالات صرف + 17 حماية النيل + 6 حالات طرق، 7 حالات آثار"، بالإضافة إلى 6 حالات تعد"بزراعات غير جادة"، على مساحة 53 فداناً من أراضى أملاك الدولة، بجانب 88 حالة تعد على 3 أفدنة و18 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالى المرحلتين إلى 462 حالة "240 بالمرحلة الأولى + 222 للمرحلة الثانية".

ونوه محافظ بنى سويف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لاستئناف العمل فى المرحلة الثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد والتعديات على المجارى المائية ونهر النيل والرى، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتى تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضى تلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها فى الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجارى، لتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر إجراؤها خلال مارس وأبريل المقبل.