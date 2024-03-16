محافظ أسيوط يلتقي وكيل الزراعة الجديد ويطالبه بالنهوض بالقطاع في المحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود صبحى عقب توليه مهام منصبه الجديد وكيلًا لوزارة الزراعة بأسيوط، مقدماً له التهنئة ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير فى داخل قطاع الزراعة والحفاظ على الارض الزراعية من التعديات، وذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة السابق.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أصدر قراراً بتعيين المهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعية بأسيوط وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب.

وطالب محافظ أسيوط، وكيل وزارة الزراعة الجديد باستكمال جهود التطوير والنهوض بقطاع الزراعة بالمحافظة وخاصة المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واسترداد حق الشعب حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها، لتوفير الأمن الغذائى وللتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى والزراعة المستدامة.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة الجديد بتكثيف جهود متابعة مشروعات قطاع الزراعة وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وبذل أقصى الجهد لدعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية فضلًا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات.

كما أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير منظومة الرى للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوى والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وتطوير أنظمة الرى الحديث وتأهيل المساقى والمشروع القومى لتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يساهم بدرجة كبيرة فى توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة فى تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره فى توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة فى التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أعرب المهندس محمود صبحى عن امتنانه وشكره وتقديره لمحافظ أسيوط لتهنئته بمنصبه الجديد وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذى للمحافظة، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للارتقاء بمنظومة العمل بقطاع الزراعة وتحسين مستوى الأداء والمشاركة بقوة فى كافة الفعاليات التى تشهدها المحافظة والاهتمام بطلبات المزارعين وتقديم كافة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.