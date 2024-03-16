لمريض السكر.. ما تتقلش من أكل الأرز فى رمضان لهذه الأسباب

كتبت مروة محمود الياس

مريض السكر في رمضان عليه أن ينتبه بكميات ونوعيات الطعام التي يتناولها ويحرص عليها فيجب أن تكون خياراته كلها صحية.

وفقا لتقرير نشره في موقع كيورا المعني بالصحة العامة فإن الأرز الأبيض يجب أن يعي مريض السكر كميات تناوله وطريقه تناوله أيضا، فالأرز الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات تلك التي تعمل على ارتفاع مؤشر سكر الدم، كذلك يحتوي على النشويات بنسب عالية وهي أيضا تؤثر على مستويات سكر الدم بالارتفاع بشكل ملحوظ

وأكد التقرير، أن الأرز الأبيض بنشوياته وكربوهيدراته وسعراته الحرارية يؤثر على أداء البنكرياس خاصة لنسب الكربوهيدرات العالية التي تؤثر على وظائفه

فيما ذكر الدكتور عبد المنعم ابراهيم استشاري الباطنه قصر العيني، أن الأرز الأبيض يفضل ألا يستهلكه مريض السكر بكميات كبيرة، خاصة في شهر رمضان، نظرا لقله احتوائه على نسب الألياف المفيدة لمريض السكر والتي تشعره بالشبع ولا تؤثر على مستويات سكر الدم لذيذ

ولذا نصح بضرورة الإهتمام بتقليل عدد ملاعق الأرز الذي يتناولها مريض السكر فضلا عن تناوله بجانب البروتين والسلطه، ويمكن استبداله بالأرز البني، فضلا عن ضرورة الإهتمام بشرب المياه بجانبه على وجبة الافطار.

وعلى مريض السكر الاهتمام بضبط مواعيد وكميات دواء السكر أيا كان نوعه مع طبيبه المعالج خلال شهر رمضان.