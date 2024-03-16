كل أهالي الأقصر عنده.. عم سعد هيسحركم فول بالسمن البلدى بتاع زمان.. صور وفيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، رصد خلاله أجواء السحور عند الحاج سعد أشهر بائع فول بالسمن البلدي في ليالي رمضان.

وقال الحاج سعد إنه يقدم الإفطار والسحور للزبائن منذ 36 سنة، والأهالي ينتظرون أكلاته الشعبية، حيث يقدم وجبة السحور التي تشمل "فول بالسمن البلدي - بيض بالسمن البلدي - بطاطس - جبنة قريش - مخللات"، ويتوافد عليه الأسر والعائلات من كافة أرجاء المدينة.

شهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).