قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بلدات فلسطينية وتعتقل عددا من المواطنين

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيين من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت كلا من: محمود ادعيسات، وطارق خالد محمدا، بعد دهم وتفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.

كما قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، واعتقلت شابين.

وأكد شهود عيان أن نحو 25 آلية عسكرية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف-.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل.

وفي وقت لاحق ذكرت ذات المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الفنادق في المدينة، ولم تعرف هويتهما بعد.