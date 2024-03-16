فطارك صحى فى رمضان.. 4 فوائد لشوربة الطماطم

كتبت مروة محمود الياس

شوربة الطماطم أحد أهم أنواع الشوربات القديمة الكلاسيكية التى يفضلها الكثيرون، ويكمن سر هذه الشوربة الصحية فى المكونات التى تحتوى عليها، فهى تحتوى على القليل من الطعام والكثير من البصل وزيت الزيتون وبعض الأعشاب الجافة مثل الزعتر على سبيل المثال، ومكوناتها تختلف من وصفة لأخرى.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع silvaintel فإن شوربة الطماطم أحد أهم أنواع الشوربات الدافئة التى يمكن أن تفيدك خلال الصيام، نظرا لأن سعراتها الحرارية منخفضة نسبيا ما يجعلها أحد أهم الخيارات التى تحافظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان.

وتابع التقرير أن القيمة الغذائية فى شوربة الطماطم عالية نسبيا لأنها تحتوى على الألياف الصحية التى تعزز الشعور بالشبع والامتلاء، وكذلك تعزز من عملية الهضم السليم، كما أن الطماطم تحتوى على مركب يساعد على تعزيز عملية الهضم والأمعاء.

تعزز شوربة الطماطم من نضارة الجسم والوجه والحيوية والنشاط بشكل عام لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سى الهام للمناعة، ودفاع الجسم ضد المرض، فضلا عن أنها تحتوى على مضادات أكسدة صحيه التى تقاوم فساد الخلايا.

لا تقف فوائد شوربة الطماطم عند هذا الحد فهى تحتوى على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات، كذلك على الألياف فى الغذائية الصحية، وكذلك الكالسيوم وفيتامين هـ والبوتاسيوم والسيلينيوم، وغيرها من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، لذا احرص عليها بين الحين والآخر خلال إفطار رمضان الصحى.