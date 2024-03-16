اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه

السبت، 16 مارس 2024 12:14 م
ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى يضم ( 3 أشخاص - شديد الخطورة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – طبنجة صوت – عدد (3) دراجات نارية "بدون لوحات" – عدد (2) سلاح أبيض – ميزان حساس- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 2,5 مليون جنيه تقريباً ) .






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