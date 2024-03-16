ضبط مخدرات بقيمة 2.5 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى يضم ( 3 أشخاص - شديد الخطورة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – طبنجة صوت – عدد (3) دراجات نارية "بدون لوحات" – عدد (2) سلاح أبيض – ميزان حساس- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 2,5 مليون جنيه تقريباً ) .