اليوم السابع
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ضبط مالكى مسبك لتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى

السبت، 16 مارس 2024 12:07 م
ضبط مالكى مسبك لتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة) وعُثر بداخل المسبك على ( 1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود  ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين ،2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى ).
 
بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى والغير شرعى عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 مليون جنيه) .






مديرية أمن أسوان

جريمة التنقيب عن الأثار

التنقيب عن الأثار

شراء خام الذهب




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