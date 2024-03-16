ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.
كشفت اجهزة الأمن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات
بـ (80 مليون جنيه تقريباً).
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