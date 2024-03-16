ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.

كشفت اجهزة الأمن قيام المتهمين ب غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات

بـ (80 مليون جنيه تقريباً).