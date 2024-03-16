صاحب ترند دكر البط: أخبرونى بجائزة قيمة وتفاجأت بـ"دكر بط".. صور وفيديو

الدقهلية - محمدالحبشي

لفتوا إليهم الأنظار، وأصبحوا ترند السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في مصر والوطن العربي، من خلال لقطة فكاهية طريفة نالت إعجاب الجميع، بعد رويتها، في دورة رمضانية علي ملعب بسيط في عزبة السبع التابعة لقرية المحمودية مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية

البداية نظم عدد من الشباب الدورة الرمضانية، بأقل الأدوات والتكاليف، ولكنهم ببساطتهم، سيطروا علي المشهد، خلال الايام السابقة وحتي الآن، حيث قدم المنظمون لبطولة السبع الرمضانية هدية أحسن لاعب في المباراة عبارة عن "دكر بط"، ما جعل الجميع في حالة من الذهول والدهشة ومن بينهم اللاعب الفائز بالجائزة.

وقال السيد سبيع من محافطة الشرقية، والفائز بجائزة رجل المباراة والتي حصل عليها خلال مشاركة فريقة في البطولة المقامة في عزبة السبع بالدقهلية، أنه تفاجئ بهذه الجائزة التي جعلته يتصدر الترند، حيث اخبره المنطمين بأنه حصل علي رجل المباراة وأن هناك جائزة قيمة تنتظره، وبعد خروجه لتسلم الجائزة تفاجئ بدكر بط، ما جعله يقبل الدكر البط في رد فعل عفوي وتلقائي، ولكنه كان سعيدا رغم اندهاشة في بداية الأمر.