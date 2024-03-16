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شاهد جمال كورنيش الغردقة فى نهار رمضان مع هدوء حالة البحر والأمواج.. فيديو

السبت، 16 مارس 2024 03:13 م
شاهد جمال كورنيش الغردقة فى نهار رمضان مع هدوء حالة البحر والأمواج.. فيديو كورنيش الغردقة فى نهار رمضان
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، اليوم فيديو مباشر من كورنيش مدينة الغردقة، فى نهار سادس أيام شهر رمضان الكريم، حيث تواجد عدد من المواطنين والأجانب للاستمتاع بجمال الطبيعة وهدوء البحر الأحمر .
 
وشهدت حالة البحر الأحمر اليوم هدوء، وطقس معتدل، وكذلك هدوء فى حركة الرياح والأمواج، وكان هناك نشاط سياحى كبير فى البحر الأحمر حول المواقع البحرية الخاصة بالغوص والجزر .
 
 
وتعتبر الرحلات البحرية بالبحر الأحمر هي النشاط  الاساسى للسياحة فى البحر الأحمر حيث تبحر يوميا العشرات بل المئات من المراكب واللنشات السياحية على طول ساحل البحر من المارين المختلفة والمراسى الى مواقع الغوص وكذلك الجزر البحرية ومناطق السنوركلنج.
 
وتضم الرحلات السياحية عدة أنواع أكثرها إقبالا رحلات السنوركلنج والجزر البحرية وكذلك رحلات السفارى البحرى والتى يقضى فيها السياح قرابة 10 أيام فى عرض البحر يستمتعون بالحياة البحرية المختلفة.
 

 







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