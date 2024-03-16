سيناتور بارز يدعو بايدن للضغط على إسرائيل لوقف قتل الناس جوعا فى غزة

كتبت ـ رباب فتحى

دعا السيناتور الأمريكى كريس فان هولين، الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستخدام نفوذه والقانون للضغط على إسرائيل لتغيير الطريقة التي تخوض بها الحرب في غزة.

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن فان هولين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند، من بين مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحثون بايدن على التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية حتى ترفع القيود المفروضة على توصيل الغذاء والدواء إلى غزة، حيث يموت الأطفال الآن من الجوع بينما تلوح المجاعة في الأفق.

وقال فان هولين في مقابلة: "نحن بحاجة إلى أن يضغط الرئيس وإدارة بايدن بقوة أكبر وأن يستخدما جميع أدوات السياسة الأمريكية لضمان عدم موت الناس جوعا."

وأرسل فان هولين وسبعة من زملائه رسالة إلى الرئيس يجادلون فيها، بأن إسرائيل تنتهك قانون المساعدة الخارجية، الذي يحظر قسم منه بيع ونقل الأسلحة العسكرية إلى أي دولة تقيد تسليم المساعدات الأمريكية. .

وتأتي دعوتهم في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة ضغوطا محلية ودولية متزايدة بشأن ما وصفه النقاد بأنه "سخف" و"تناقض متأصل" في قلب السياسة الأمريكية بشأن حرب إسرائيل ضد حماس: في حين تحاول الولايات المتحدة تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة ، تواصل تسليح الحملة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي إشارة إلى اتساع الخلاف بين إسرائيل وحليفها الأكثر أهمية، قال فان هولين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحدى علناً مناشدات بايدن بأن تبذل إسرائيل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة والعمل من أجل حل طويل الأمد للصراع. الصراع الذي يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال فان هولين: "لقد كان رئيس الوزراء نتنياهو عقبة أمام جهود الرئيس لخلق بعض الضوء على الأقل في نهاية هذا النفق المظلم للغاية."

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن أكثر من ربع الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يواجهون "مستويات كارثية من الحرمان والجوع". وقالت إنه بدون التحرك فإن المجاعة واسعة النطاق ستكون "حتمية تقريبا". إن الحملة العسكرية الإسرائيلية، والتي جاءت رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر ، دمرت غزة وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم من المدنيين من الأطفال والنساء.