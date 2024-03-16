سعر الجنيه الذهب ينخفض 2560 جنيها خلال أسبوع

كتب – إسلام سعيد

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر على مدار تداولات الأسبوع الماضي بحوالي 2560 جنيها حيث تراجع من 26240 جنيها بمستهل تداولات الأسبوع ليسجل الآن 23680 جنيها.

هبوط الجنيه الذهب في مصر بالتزامن مع استمرار انخفاض أسعار الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للعملات الذهب في مصر، حيث سجل هبوط 320 جنيها في الجرام مما كان له انعكاس على سعر الجنيه الذهب.

وسجل الذهب في مصر انخفاض خلال الأسبوع الماضي في ظل تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازي بشكل كبير، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة الأمر الذي يحقق المزيد من الاستقرار في السوق ويعيد الذهب إلى التسعير العادل.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بمقدار 320 جنيها بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8% حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند المستوى 2950 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3270 جنيها للجرام.